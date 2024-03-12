Украина должна сама решить, когда пришло время для мирных переговоров, уверены они.

Немецкая епископская конференция призвала Ватикан объяснить слова Папы Римского Франциска относительно "белого флага" и переговоров между Россией и Украиной.

В заявлении, опубликованном на странице Deutsche Bischofskonferenz в социальной сети Facebook, сообщается, что эти слова привели к недоразумениям и ожесточенным протестам в обществе. Они считают, что использование лингвистического образа "белого флага" было неудачным.

После прояснения вопроса можно будет осмыслить заявления Франциска и поспорить о них, добавляют они. "Есть ли смысл призывать к переговорам именно Украину, а не Россию? Можно ли вообще признать настоящую готовность Москвы к переговорам на данном этапе? Какие условия должны быть созданы для того, чтобы ужасная война - агрессивная война России против соседней страны, нарушающей международное право, - могла завершиться путем переговоров?" - говорится в заявлении.

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Епископы подчеркивают, что Украина должна сама решить, когда именно пришло время для мирных переговоров, а они могут понять раздражение людей тем, что Папа не коснулся упомянутых моментов в интервью.

"Было бы хорошо, если бы Святой Престол по существу разъяснил свою позицию по этим вопросам. Тем не менее, для нас остается самоочевидным и неоднократно доказанным, что Папа - так же, как и Немецкая Епископская Конференция - выступает за справедливый и длительный мир в Украине", - добавили они.

Папа Римский предложил поднять белый флаг: что известно

Недавно Франциск, говоря о войне в Украине и переговорах с РФ, объявил, что сильнее будет тот, кто "имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Заявление вызвало возмущение в Украине, поэтому в Ватикане пришлось объяснять слова понтифика. Они заявили, что Папа повторил слова о "белом флаге" за журналистом.

В Министерстве иностранных дел Германии сказали, что не поняли заявление Папы Римского. Они предлагают ему приехать в Украину, чтобы увидеть последствия войны собственными глазами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие заявления "виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить".

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