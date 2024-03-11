Папе Римскому Франциску стоит лично посетить Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Politico.
Дипломат, в частности, отметила, что "не поняла" комментариев понтифика относительно "белого флага" и переговоров Украины с Российской Федерацией, и предложила ему посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, который наносится Москвой.
"Думаю, некоторые вещи можно понять, только если ты их сам увидишь", - сказала Бербок.
Политик также добавила, что когда она общается с детьми в Украине, которые пострадали от войны, она спрашивает себя: "А где Папа?"
Издание напоминает, что это не первый случай, когда Папа Римский Франциск делает скандальные заявления о войне РФ против Украины. Так, в августе понтифик разозлил Киев и его балтийских союзников, восхваляя империалистическое прошлое России во время видеоконференции с российской католической молодежью, которую он назвал "наследниками Великой России".
"Тогда Ватикан также был вынужден предоставить разъяснения, заявив, что Франциск не намеревался поощрять современную российскую агрессию. Несмотря на это, в странах, пострадавших под давлением Российской империи, незаурядные восхваления Петра I и Екатерины II, ответственных за уничтожение украинского и польского национальных движений, подверглись жесткой критике", - говорится в статье.
Скандальное заявление Папы о войне в Украине
На днях Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ.
Как сказал понтифик, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры".
Позже в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского относительно войны. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что говоря о войне в Украине, понтифик использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне необходимо капитулировать.
По словам спикера, образ "белого флага" использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею назвать перемирие, которого можно добиться через переговоры.
Сегодня стало известно, что Папа Римский готов посетить Украину при условии поездки в Москву. По словам посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша, Папа имеет свое видение - его потенциальный визит в Киев он обязательно связывает с визитом в столицу РФ, но "очевидно, мы понимаем нереалистичность именно этой позиции".
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