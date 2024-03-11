По словам Анналены Бербок, "некоторые вещи можно понять, только если ты их сам увидишь".

Папе Римскому Франциску стоит лично посетить Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Politico.

Дипломат, в частности, отметила, что "не поняла" комментариев понтифика относительно "белого флага" и переговоров Украины с Российской Федерацией, и предложила ему посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, который наносится Москвой.

"Думаю, некоторые вещи можно понять, только если ты их сам увидишь", - сказала Бербок.

Политик также добавила, что когда она общается с детьми в Украине, которые пострадали от войны, она спрашивает себя: "А где Папа?"

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Папа Римский Франциск делает скандальные заявления о войне РФ против Украины. Так, в августе понтифик разозлил Киев и его балтийских союзников, восхваляя империалистическое прошлое России во время видеоконференции с российской католической молодежью, которую он назвал "наследниками Великой России".

"Тогда Ватикан также был вынужден предоставить разъяснения, заявив, что Франциск не намеревался поощрять современную российскую агрессию. Несмотря на это, в странах, пострадавших под давлением Российской империи, незаурядные восхваления Петра I и Екатерины II, ответственных за уничтожение украинского и польского национальных движений, подверглись жесткой критике", - говорится в статье.

Скандальное заявление Папы о войне в Украине

На днях Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ.

Как сказал понтифик, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры".

Позже в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского относительно войны. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что говоря о войне в Украине, понтифик использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне необходимо капитулировать.

По словам спикера, образ "белого флага" использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею назвать перемирие, которого можно добиться через переговоры.

Сегодня стало известно, что Папа Римский готов посетить Украину при условии поездки в Москву. По словам посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша, Папа имеет свое видение - его потенциальный визит в Киев он обязательно связывает с визитом в столицу РФ, но "очевидно, мы понимаем нереалистичность именно этой позиции".

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