Он заявил, что премьер страны Виктор Орбан говорил с Путиным о том, возможен ли мир "в текущем конфликте".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна никогда не будет поставлять оружие Украине.

Как заявил скандальный глава венгерского МИД в комментарии CNBC, венгерского оружия в Украине не было, поскольку, "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война".

Он добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре, для того, чтобы якобы "увидеть, есть ли возможности для мира в текущем конфликте".

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Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, Венгрия заигрывает с агрессором, блокируя помощь Украине. Власти страны объявили о планах заблокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для поставки вооруженных сил Украины.

Более того, венгерский премьер Виктор Орбан отказывается считать Путина военным преступником, а кроме того, периодически выдает пророссийские нарративы в адрес Украины. В частности он заявлял о том, что Украина не является суверенным государством, потому что зависит от Запада.

Скандальный министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выдал, что война в Украине продлится четыре года - это якобы позиция ЕС. Впрочем, словацкий глава МИД Мирослав Влаховский резко осадил своего коллегу.

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