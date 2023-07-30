Руководители МИД публично подискутировали в отношении Украины и прогнозов относительно продолжительности войны.

Скандальный министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто издал, что война в Украине продлится четыре года-это якобы позиция ЕС. Впрочем, словацкий глава МИД Мирослав Влаховский резко осадил своего коллегу.

Диалог между дипломатами разгорелся Twitter. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач разместил в соцсети видео, на котором Сийярто жаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза в войне с РФ. Он заявлял, что ЕС якобы готовится, что война в Украине продлится еще четыре года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать", - сказал он.

Влаховский ответил ему резко. Он призвал венгерского коллегу не рассказывать, что думают другие люди, прежде чем спросить их.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не припоминаю никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", - отметил Влаховский.

Свой комментарий Влаховский закончил венгерской фразой "Ruszkik haza! Legyen béke!" ("Русские домой! Да будет мир!") с цифрой "1956", сделав отсылку к восстанию в Венгрии, подавленному войсками СССР.

Что Венгрия заявляла о войне в Украине

Венгрия заигрывает с Россией, препятствуя оказанию помощи Украине со стороны ЕС. Недавно власти страны объявили о планах заблокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для поставки вооруженных сил Украины.

Премьер-министр Виктор Орбан отказывается считать Путина военным преступником, а кроме того, периодически выдает пророссийские нарративы в адрес Украины. В частности он заявлял о том, что Украина не является суверенным государством, потому что зависит от Запада.

Такая позиция не остается без внимания членов ЕС. Недавно в Европарламенте поставили под сомнение способность Венгрии эффективно председательствовать в Совете ЕС в 2024 году, учитывая недостаточное соблюдение этой страной законодательства и ценностей ЕС.

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