Он отметил, что западным политикам якобы надо вести переговоры с Россией, чтобы приблизить мир.

Скандальный министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях международной сессии Генассамблеи ООН и объявил по ее итогам, что Россия "готова к мирным переговорам".

Как сообщает венгерское издание Index, Сиярто и Лавров обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию по агрессии Российской Федерации в Украине.

"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое (вели переговоры с российской стороной - УНИАН). Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены", – сказал Сийярто.

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По словам главного венгерского дипломата, Лавров рассказал ему о позиции Москвы, относительно войны в Украине. В частности он сообщил, что Россия якобы "готова к мирным переговорам", но не уточнил, на чьих условиях и при каких обстоятельствах.

"Коллега Сергей Лавров также сообщил мне, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, есть много деталей, требующих уточнения. Я искренне надеюсь, что однажды сложатся обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны как можно быстрее искать решение за столом переговоров", – добавил Сиярто.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Венгрия уже длительное время занимает антиукраинскую позицию. Именно власти Венгрии мешали введению ряда антироссийских санкций и спекулировали вокруг темы финансовой помощи для Украины.

Венгерские власти открыто заявила, что несмотря ни на что, продолжит сотрудничество с РФ, потому что ей это выгодно.

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