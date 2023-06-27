Однако он все равно считает украинцев независимыми и гордыми.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Украина больше не является суверенным государством. Как заявил он в интервью немецкому Bild, такой вывод можно сделать из-за зависимости Киева от поддержки стран Запада.

Орбан рассказал, что знает желание руководства Украины относительно освобождения всех оккупированных Россией территории. Однако по его мнению в первую очередь нужно учитывать цели Вашингтона, ведь Украина больше не является суверенным государством.

"Но действительно важно то, что хотят делать американцы. Украина больше не является суверенным государством. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Поэтому, если американцы решат, что хотят мира, мир будет", – сказал Орбан.

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По мнению венгерского премьер-министра Киев абсолютно не понимает текущую ситуацию. Орбан утверждает, что Украина хоть и уверена в своей победе, но получить ее она не сможет.

"Я думаю, что то, как украинцы борются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией, инструментами, и они могут выиграть войну против России – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно... Я говорю о конце войны, и проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором в конце концов", – добавил чиновник.

Орбан в очередной раз вспомнил о переговорах. Он настаивает на том, что единственным шансом спастись украинцам – это пойти на договоренности с Москвой на счет гарантий безопасности.

Однако в итоге премьер-министр Венгрии изменил вектор мнений и добавил, что итоговое решение все равно остается за украинцами, ведь война – "это исключительно дело украинского народа".

"Поэтому я бы посоветовал им делать именно то, что лучше для них. Но что для них лучше всего, они должны определить сами. Никто другой не может определить это. Потому что они являются независимой, гордой нацией и страной", – сказал Орбан.

Риторика Виктора Орбана относительно российско-украинской войны: что известно

В конце мая Виктор Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России. Из-за этих слов венгерский форинт даже обвалился на межбанковском рынке.

В начале июня премьер-министр своими заявлениями "пугал" о том, что Украина будет иметь очень большие потери во время контрнаступления. Он считает такие действия кровавой резней.

Также в интервью тому же Bild Орбан не хотел называть Путина военным преступником. Премьер-министр Венгрии уверял, что сначала с Москвой нужно идти на мирные переговоры, а потом решать, кто был неправ.

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