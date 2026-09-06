Из-за атаки РФ приостановил работу пункт пропуска на границе с Румынией

Россияне нанесли удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района.

В ночь на 6 сентября российская оккупационная армия совершила атаку на Одесскую область. Под ударом оказалась пограничная инфраструктура. Об этом сообщает Измаильская РГА в своем Telegram-канале.

"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района", – отметили в РГА.

Сообщается, что в результате вражеской атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка".

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В оперативном штабе Измаильской РГА отметили, что о возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

Атаки РФ на пропускные пункты

Напомним, что в ночь на 1 сентября армия РФ атаковала дронами международный пункт пропуска "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе в Одесской области. Тогда это привело к остановке работы паромной переправы. Транспортные средства перенаправляли к другим пунктам пропуска.

Ночью 25 августа российская армия атаковала "Шахедами" международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка", расположенный в Одесской области на границе с Молдовой. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта пропуска.

В ночь на 21 августа противник совершил атаку с использованием дронов по территории Болградского и Измаильского районов Одесской области. Тогда произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой. Сообщалось о повреждении зданий и сооружений пункта пропуска.

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