Взрыв ракеты New Glenn Безоса оказался мощнее, чем авария на Чернобыльской АЭС, - ученые

Ученые проанализировали инфразвуковые волны, долетевшие почти до 1700 километров.

Когда ракета New Glenn компании Blue Origin внезапно взорвалась на стартовой площадке во Флориде в начале этого года, она отправила звуковые волны более чем на 1600 километров через территорию США. Хотя это неощутимо для человеческого слуха, тонкие вибрации помогли исследователям проанализировать взрыв с удивительной детализацией.

New Glenn – крупнейшая и самая мощная из коммерческих ракет Blue Origin. Ее высота составляет 98 метров и она разработана, чтобы конкурировать со сверхбольшими ракетами Starship компании SpaceX, пишет Live Science.

New Glenn запускалась в космос три раза: впервые в январе 2025 года; затем снова в ноябре 2025 года, когда запустила пару космических аппаратов NASA к Марсу; и, наконец, в апреле этого года, когда достигла космоса, но не смогла развернуть гигантский коммуникационный спутник. Во время второго запуска Blue Origin успешно посадила многоразовую ступень ракеты на Землю, став второй компанией, добившейся этого подвига, после SpaceX.

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Но 29 мая, во время статического "испытания на огневой запуск" на станции Космических сил на мысе Канаверал, незадолго до запланированного четвертого запуска New Glenn, ступень ракеты внезапно и без предупреждения взорвалась. Взрыв выбросил в воздух горящие обломки и породил массивное грибовидное облако, на мгновение осветившее ночное небо. 5 августа Blue Origin сообщила, что причиной взрыва, вероятно, стал неисправный кислородный клапан. С тех пор компания не пыталась запускать другую ракету New Glenn.

Один из самых мощных предпусковых взрывов

Считается, что этот огненный сбой стал одним из самых мощных предпусковых взрывов, когда-либо зафиксированных. Один только ущерб, причиненный стартовой площадке, может потребовать не менее года на устранение. Это не только влияет на способность Blue Origin запускать ракеты, но и может отсрочить предложенную NASA лунную базу, которая будет полагаться на New Glenn для запуска некоторых своих компонентов.

Никто не пострадал от взрыва. Но тысячи местных жителей сообщали, что слышали громоподобный удар, когда их накрыло ударной волной, достигшей до 217 километров от стартовой площадки. Однако с точки зрения звука, произведенного этим событием, это была лишь верхушка айсберга.

В новом исследовании, опубликованном 12 августа в журнале The Seismic Record, исследователи проанализировали данные со специальных станций прослушивания по всей территории США на предмет признаков инфразвука – ультранизкочастотного звука ниже диапазона человеческого слуха, – совпавших со взрывом.

По меньшей мере 36 станций зафиксировали сигналы инфразвука от взрыва, самая дальняя из которых находилась на северо-востоке Техаса, примерно в 1684 км от станции Космических сил на мысе Канаверал.

Обнаружение таких удаленных низкочастотных звуковых волн не только подчеркивает масштаб взрыва, но и предоставило исследователям "очень редкую возможность более подробно изучить крупное реальное энергетическое событие", написала в заявлении первый автор исследования Элизабет Силбер, физик и планетолог из Национальных лабораторий Сандия в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Мощность на уровне Чернобыля

На основе частоты и дальности распространения звуковых волн исследователи оценили, что взрыв обладал мощностью, эквивалентной 0,131 килотонны (144 американских тонны) тротила, что немного выше первоначального взрыва, разрушившего ядерный реактор в Чернобыле в 1986 году, согласно исследованию 2009 года.

Команда также вычислила, сколько топлива ракеты было израсходовано в первоначальном взрыве. Хотя точное количество топлива в ступени неизвестно, они оценивают, что от 3% до 6% криогенного топлива ракеты было израсходовано в первоначальном взрыве. Это может показаться немного, особенно учитывая размер огненного шара, но это находится в пределах ожидаемого диапазона, сообщили исследователи.

"При крупной аварии с топливом горючее и окислитель не обязательно смешиваются и реагируют все сразу, – заявила Силбер. – Часть материала может внести вклад в начальный взрыв, тогда как другая часть материала может гореть более постепенно в огненном шаре и облаке".

Исследователи считают, что инфразвук – недостаточно используемый и потенциально ценный инструмент для отслеживания аварий космических аппаратов или других крупных взрывов по всему миру.

Та же команда ранее также использовала низкочастотные звуковые волны для отслеживания метеоров и космических аппаратов при входе в атмосферу Земли, включая возвращаемую капсулу миссии NASA OSIRIS-REx в 2023 году.

Ранее УНИАН сообщал, что теория Эйнштейна получила первое подтверждение в квантовой механике.

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