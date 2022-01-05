Ранее режим ЧП был введен только в столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения по всей стране.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

За некоторое время до этого приостановил свою работу аэропорт Алматы, по словам сотрудников аэропорта, здание захватили протестующие.

Кроме того, в Алматы протестующие захватили здание местного Комитета национальной безопасности.

В некоторых городах страны участники акций снесли памятники предыдущему президенту Нурсултану Назарбаеву.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

Сегодня, 5 января, Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".