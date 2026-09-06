Посланники Трампа пообещали учесть замечания Путина во время визита в Киев, – WP

Американцы "сформулировали ряд соображений о возможных путях урегулирования".

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве в субботу – визит был направлен на возобновление мирных переговоров с Украиной после почти восьми месяцев глубокой заморозки.

Это уже восьмой визит посланников президента США Дональда Трампа, однако последний раз они были в России в январе – с тех пор переговоры оставались практически замороженными, поскольку американская администрация отвлеклась на войну с Ираном, пишет The Washington Post.

Путин открыл встречу с американцами в Кремле словами благодарности в адрес Трампа. "Прежде чем мы начнем, я хотел бы попросить вас передать мои наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу", – заявил он, добавив, что, "признавая, что он в целом вступает в сложную ситуацию", американский президент тем не менее продолжает свои усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

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Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер "сформулировали ряд соображений о возможных путях урегулирования" и пообещали "опираться на замечания, полученные от Путина", во время своего визита в Киев на следующий день.

Сам Трамп в пятницу объяснил, почему переговоры буксуют, довольно личным образом. "Есть проблема личностей в отношениях России и Украины. У вас есть президент Украины Владимир Зеленский и Путин. Они по-настоящему ненавидят друг друга. Знаете, что такое ненависть? У них серьезная ненависть, и она мешает им", – заявил он.

Переговоры возобновились после эскалации

Встреча состоялась на фоне того, что переговоры о завершении войны застопорились из-за войны США с Ираном. Еще в прошлом месяце директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил редкую поездку в Москву, где, по данным СМИ, предупредил коллег из российской разведки, что эскалация войны обернется против них самих.

По словам трех источников, знакомых с его переговорами, Рэтклифф призывал вернуться к переговорам, утверждая, что позиция России слаба и будет ухудшаться и дальше.

При этом сам Путин на этой неделе занимал довольно жесткую публичную позицию. После регионального саммита по безопасности под руководством Китая в среду он назвал недавние угрозы Украины закрыть российское воздушное пространство для авиаперевозчиков "призывом к государственному терроризму", заявив, что "с террористами не ведут переговоры" – впрочем, тут же добавив, что переговорщики Трампа "всегда желанные гости в России".

Тем временем на фронте ситуация обострилась с последнего визита американских посланников в январе. Россия усилила кампанию ударов дронами по Украине, применяя реактивные дроны "Герань", которые гораздо труднее перехватывать, чем прежние версии.

Журналисты отмечают, что многочасовые волны атак заставили Киев объявлять ранее нехарактерные дневные воздушные тревоги и привели к дефициту продовольствия после ударов по супермаркетам и продовольственным складам. Ситуацию усугубляет и нехватка у Украины перехватчиков для американских систем Patriot – единственного, по заявлениями из Киева, оружия, достаточно эффективного против российских баллистических ракет.

Зеленский же предупредил, что "безопасные дни в российском небе закончились", порекомендовав авиакомпаниям избегать российского воздушного пространства на фоне усиления украинских ударов дальнобойными дронами по НПЗ и логистической инфраструктуре России.

На этом фоне, после визита в Москву Уиткофф и Кушнер должны приехать в Киев – это станет их первым визитом в украинскую столицу. Зеленский заявил, что целью встречи является сделать переговоры "максимально конструктивными и содержательными", добавив: "Нам нужно искать реальные варианты того, как продвинуть эту войну к завершению".

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Ранее УНИАН сообщал, почему не стоит ждать прорыва от визита спецпосланников США. "Эти лица ни на что не влияют. Они просто перемещаются в Москву, в какие-то там другие локации ездят. Я не знаю, что они там делают. Никакого результата не привозят", – заявил Иван Ступак, военный эксперт.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия накануне зимы изменила тактику ударов, это плохой знак для Киева. Эта новая тактика уже усугубила трудности Киева, осложнив логистику и нарушив работу государственных служб.

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