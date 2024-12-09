По словам главы МИД Израиля, авиаудары по Сирии продолжатся в ближайшие дни.

Израиль усилит авиаудары по сирийским складам тяжелого вооружения и сохранит "ограниченное" присутствие войск на земле, надеясь предотвратить любую угрозу, которая может возникнуть в результате свержения президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Израиля Гидеона Саара.

Издание отмечает, что Израиль наблюдал за событиями в Сирии со смесью надежды и беспокойства, взвешивая последствия одного из самых значимых стратегических сдвигов на Ближнем Востоке за последние годы.

По словам чиновника, авиаудары по Сирии продолжатся в ближайшие дни. При этом Израиль атакует системы стратегического оружия, "как, например, оставшееся химическое оружие, ракеты большой дальности, чтобы они не попали в руки экстремистов".

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При этом дипломат отметил, что присутствие израильских войск в регионе строго ограничено:

"Это в основном вблизи наших границ, иногда в нескольких сотнях метров... Это очень ограниченный и временный шаг, который мы сделали из соображений безопасности".

Ситуация в Сирии - последние новости

Иран напрямую контактирует с новым руководством Сирии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

По его словам, Тегеран пытается "предотвратить враждебную траекторию" между странами.

Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам, что режим Асада пал. Его правление длилось более 20 лет. Позже стало известно, что диктатор переправился в РФ.

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