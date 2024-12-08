Президент Сирии когда-то называл себя реформатором, выиграл время благодаря жестким репрессиям, но в конце концов уступил многочисленным врагам.

Никогда не ожидалось, что Башар Асад будет править Сирией. Эта должность была предназначена для его старшего брата Безила, который учился на военного командира, тогда как Башар - на офтальмолога. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Авторы отмечают, что также не ожидалось, что Асад станет последним представителем деспотической династии своей семьи, которая правила в Сирии 54 года.

Сначала позиционируя себя как модернизатора экономики Сирии, Асад начал жестокие репрессии, когда протестующие вышли на улицы. Насилие развязало гражданскую войну, которая уничтожила целые города, заставила покинуть дома более половины населения, изменила баланс сил в регионе и вызвала волны беженцев, прибытие которых в Европу помогло подогреть антимигрантские настроения.

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Репрессии отсрочили конец более чем на десятилетие, но в конце концов вызванный гнев и притеснения обрекли его правление.

"Если бы я должен был описать его, я бы сказал, что он приветливый и неуступчивый. Он войдет в историю как жестокий диктатор, который втянул свою страну в ужасно разрушительную и кровавую гражданскую войну. Это всегда будет его наследием", - сказал Роберт Форд, бывший посол США в Сирии.

Башар Асад является вторым сыном Хафеза Асада, военного офицера, который руководил государственным переворотом в 1970 году и правил Сирией почти 30 лет. Младшему Асаду, который родился в Дамаске, было всего 5 лет, когда его отец пришел к власти. Зажатый между более харизматичными братьями и сестрами, которые рано проявили интерес к армии и политике, Асад был кротким ребенком, который интересовался наукой и медициной.

Он был подростком, когда его отец подавил восстание запрещенных Братьев-мусульман, разрушив город Хама и убив десятки тысяч людей. Это был ужасный план того, как режим Асада будет относиться к оппозиции.

Молодой человек, который часто смотрел в пол, здороваясь с незнакомцами, Асад учился во Французском лицее в Дамаске и изучал медицину в Дамасском университете. В 1980-х годах он переехал в Лондон, чтобы стать офтальмологом, вдохновленный способностью науки дарить людям зрение.

Изучая медицину в Великобритании, он познакомился с Асмой Ахрас, сирийским банкиром, родившимся в Лондоне, и женился на ней. Тем временем, вернувшись в Сирию, Безил ездил на спортивных автомобилях и дослужился до звания полковника в элитном армейском подразделении.

Когда в 1994 году Безил погиб в автокатастрофе, Башар улетел в Дамаск, где в возрасте 29 лет ему поручили роль предполагаемого наследника. Выступая на похоронах Безила, он читал распечатанный текст:

"Мой дорогой брат Безил, я не могу понять твою смерть или найти слова, чтобы описать ее".

"Я думаю, что он всегда считал себя неподходящим в глазах своего отца. Поэтому кое-что из этого, без сомнения, способствовало его потребности доказать, что он сильный", - сказал старший американский дипломат в администрациях Клинтона, Буша и Обамы Деннис Росс".

Чтобы подготовить его к власти, с Асадом работали военные. После смерти его отца в 2000 году парламент Сирии внес поправки в конституцию, чтобы позволить лицам моложе 40 лет становиться президентом. На тот момент Асаду было 34 года. Он победил на президентских выборах, получив 99,74% голосов. На удивление: его фамилия была единственной в бюллетенях.

В марте 2011 года протестующие заполонили улицы Дамаска, Алеппо и других городов Сирии. Силы безопасности Асада открыли огонь по толпе. Когда протесты переросли в вооруженное восстание, он увеличил ставки, обратившись к тактике, которая включала атаки с использованием хлора и зарина, похищение активистов оппозиции и использование бочковых бомб - самодельной взрывчатки, которую солдаты режима сбрасывали с самолетов и вертолетов на анклавы повстанцев. По данным Всемирной продовольственной программы, войска Асада осадили повстанческие города, заставляя мирных жителей есть траву, чтобы выжить.

Асад вернул себе около двух третей территории страны после смертоносной военной кампании, поддержанной российской авиацией и вооруженными формированиями союзников Ирана, такими как ливанская "Хезболла".

Многие повстанцы были ограничены небольшим анклавом, прижатым к турецкой границе, где проживали 2 миллиона перемещенных лиц, многие из которых находились в лагерях. Последнее крупное наступление России и режима завершилось в 2020 году. За годы боевых действий были убиты сотни тысяч сирийцев, около 12 миллионов были вынуждены покинуть собственные дома.

Башар Асад - последние новости

В воскресенье, 8 декабря, российские СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад с членами семьи сбежал в Москву, при этом РФ предоставила ему убежище. Ранее сообщалось, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Информацию о вероятном пребывании Асада в Москве подтвердили в Белом доме. В частности, президент США Джо Байден выступил с речью о падении режима Асада, назвав это "фундаментальным актом справедливости для сирийского народа".

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