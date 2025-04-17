Известно, что администрация Трампа готовится искать сотрудничества с торговыми партнерами, чтобы окружить Пекин.

Президент Китая Си Цзиньпин решил продвинуть идею "азиатской семьи" и призвал к региональному единству во время своего турне по Юго-Восточной Азии. Таким образом он пытается противостоять давлению США. Об этом пишет Bloomberg.

"Си приземлился в Пномпене (столица Камбоджи - УНИАН) в четверг, начав завершающий этап своего турне по трем странам, в то время как администрация Трампа готовится искать сотрудничества с торговыми партнерами, чтобы окружить Пекин. Китайский лидер подчеркнул солидарность в своей речи на государственном обеде в Малайзии днем ранее, когда обе страны подписали широкомасштабные соглашения в знак углубления экономических связей", - напомнили в материале.

В частности уже в административной столице Малайзии Путраджаи Си сказал:

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"Китай и Малайзия будут вместе со странами региона бороться с подводными течениями геополитического и блокового противостояния. Вместе мы защитим светлые перспективы нашей азиатской семьи".

Также Китай и Малайзия опубликовали совместное заявление, в котором договорились усилить сотрудничество в области промышленности, цепочек поставок, данных и талантов.

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул:

"Вместе мы должны противостоять гегемонизму, политике силы".

По его словам, два соседа должны "решительно противостоять любым попыткам внешних сил вмешаться в наши внутренние дела, посеять раздор".

Почему Си Цзиньпин усилил сотрудничество со своими соседями?

В Bloomberg напомнили, что такие заявления Си появились тогда, когда Китай столкнулся с эскалацией торговой войны с США. Журналисты сообщили, что Вашингтон планирует обратиться к странам с просьбой принять меры, чтобы ограничить производственные мощности Китая, а именно ввести так называемые вторичные тарифы на китайские товары, в обмен на тарифные уступки.

"В знак демонстрации первых дипломатических успехов Си, Министерство иностранных дел Китая опубликовало данные, свидетельствующие о том, что он имеет полную поддержку Малайзии. Премьер-министр Анвар Ибрагим похвалил Си как "чрезвычайного лидера" и высказался против независимости Тайваня - самоуправляемой демократии, на которую претендует Пекин", - добавили в материале.

Также Анвар подчеркнул, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "не поддержат никаких односторонних торговых тарифов", ведь его страна председательствует в блоке на ротационной основе.

Китай и США - последние новости

Ранее американский журналист Калеб Ларсон сообщил, что Китай собрал огромный арсенал баллистических ракет для войны с США. По словам эксперта, главная цель таких действий Китая - заставить американцев считаться с тем, что КНР может запустить много ракет, по крайней мере часть из которых все же может нанести огромный ущерб.

В то же время недавно президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин до 245%. Известно, что после того, как американский лидер ввел индивидуальные пошлины против некоторых стран, он не стал это делать в отношении КНР, которая сразу применила контрмеры.

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