Президент США затягивает удавку торговой войны.

США могут увеличить пошлины в отношении Китая. Пекину угрожают небывалые 245% от Вашингтона.

На сайте Белого дома указано, что в так называемый "день освобождения" президент США Дональд Трамп ввел 10%-ую универсальную пошлину на товары из всех стран, а также индивидуальные более высокие пошлины для стран, с которыми у Штатов самый большой торговый дефицит.

При этом отмечается, что якобы более 75 стран хотят обсудить с Вашингтоном новые торговые соглашения. После этого индивидуальные пошлины Трамп временно остановил для стран, которые пошли на переговоры. Исключением стал Китай, который применил контрмеры.

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"В результате этих действий Китаю сейчас угрожают пошлины до 245% на импорт в США", - говорится в сообщении.

Пошлины Трампа для Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%.

Китай предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции и ограничив импорт американских кинолент.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

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