Ракеты лежат в основе военной доктрины Китай в сценарии войны против Америки.

Активная подготовка Китая к вероятной войне против Тайваня и США не является секретом. Одним из ярких свидетельств того, что Пекин очень серьезно готовится к такому сценарию, является накопление баллистических ракет для ударов по американским кораблям в Тихом океане. Об этом на страницах 19fortyfive пишет американский журналист Калеб Ларсон, который специализируется на военной тематике.

Он отмечает, что стратегия Китая в войне против США предусматривает создание "запретной зоны" для американского флота в морях вокруг Китая и смежных частях Тихого океана. Противокорабельные баллистические ракеты и являются тем инструментом, который сделает присутствие вражеского флота невозможным.

Сам факт наличия у Китая большого количества таких ракет является сдерживающим фактором для США, заставляя их трижды подумать, прежде чем вмешиваться в ситуацию у границ Китая.

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Как отмечает Ларсон, стратегическая цель Китая не обязательно заключается в том, чтобы метко поразить конкретные военно-морские базы и авианосцы. Главное - заставить американцев считаться с тем, что Китай может запустить много ракет, по крайней мере часть из которых все же может нанести огромный ущерб.

В общем Китай хорошо вложился в ракеты, специально созданные для уничтожения авианосцев. Такая ракета имеет мощную боеголовку, способную кинетически проникать в корпус корабля, детонируя внутри и топить большой корабль. Вопросам преодоления противовоздушной обороны авианосной ударной группы китайцы тоже уделили внимание.

"Хотя способность одной ракеты потопить хорошо защищенный авианосец является дискуссионной, класс оружия действительно представляет серьезный риск для надводных кораблей", - пишет журналист.

Стратегия Китая также включает тактику насыщения, когда несколько ракет запускаются по одной цели, чтобы преодолеть ее защиту. При этом значительная часть ракетного оружия в арсенале Китая имеет двойные возможности, то есть способность нацеливаться на авианосные группы ВМС США и стационарные базы на земле.

"Эта стратегия вписывается в китайскую доктрину использования передовых технологий для создания среды, в которой стоимость вмешательства в потенциальный конфликт для Запада будет очень высокой", - пишет Калеб Ларсон.

Китай готовится к войне против США

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал в космосе, чтобы иметь возможность уничтожить американские спутники в начале конфликта. За последние 10 лет китайская активность в космосе выросла на 620%.

Также мы рассказывали, что развязанная Дональдом Трампом торговая война с Китаем укладывается в один из вероятных сценариев начала войны между ними. Ссора из-за таможенных барьеров может перерасти в противостояние в других измерениях, в частности в дипломатическом, а затем и военном.

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