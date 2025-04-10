Трамп заявил, что "Китай хочет заключить сделк, просто не знает, как это сделать".

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина "другом" после введения масштабных торговых пошлин и фактического начала торговой войны с Китаем. Как сообщает CNN, об этом Трамп заявил, выступая в Овальном кабинете.

"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится", — сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера о том, не хотел бы он поговорить или встретиться с китайским лидером.

"Конечно, я бы встретился с ним", — сказал Трамп.

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При этом Трамп ранее объявил, что повышает тарифные ставки для Китая до 125% после того, как Пекин ввел дополнительные ответные пошлины на товары США. В то же время ранее во время другого мероприятия в Белом доме он заявил, что, по его мнению, "Китай хочет заключить сделку".

"Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать. Знаете, это одна из тех вещей, которых они не знают - они гордые люди… И президент Си — гордый человек. Я его очень хорошо знаю, и они не знают толком, как это сделать. Но они разберутся. Они в процессе выяснения этого, но они хотят заключить сделку", — сказал он журналистам.

Он также заявил, что предоставил 90-дневную паузу странам, которые не применяли к США ответных тарифов.

"Я сказал им, если вы ответите, мы удвоим их", — сказал он. "И это то, что я сделал с Китаем, потому что они ответили. Так что посмотрим, как все это получится. Я думаю, что все получится просто потрясающе".

Пошлины Трампа - новости

Ранее Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин практически на весь импорт. В частности, на импорт товаров из Китая размер пошлины установили в размере 34% в дополнение к тому, что уже было.

После этого Китай ввел дополнительные 34% пошлины на американские товары как ответ на американские тарифы. Тогда Трамп поднял таможенную ставку для товаров из Китая до 104%. В ответ Китай отреагировал на это еще одним поднятием пошлины на американские товары - до 84%.

9 апреля Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных тарифов для 75 стран. В этот период для них будет действовать тариф в 10%. Для Китая, по словам Трампа, тарифы увеличиваются еще больше - со 104% до 125%.

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