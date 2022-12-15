Мужчина показал, по какой схеме роспропаганда готовит фейки о Европе, которая "замерзает".

Российская пропаганда продолжает продвигать нарратив о том, как "Европа замерзает без российского газа". До очередного фейкового сюжета планировали привлечь жителя Германии, но тот резко "отшил" россиян.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA Live российская пропагандистка связалась с мужчиной, который живет в Германии, и сделала ему странное предложение. В аудиосообщении россиянка заявила, что пропаганда готовит сюжет о том, как немцы "замерзают" в холодных комнатах, не имеют средств для оплаты коммунальных услуг и якобы покупают недвижимость в российском Калининграде.

Пропагандистка отмечает, что для сюжета мужчине нужно пожаловаться на коммунальные платежи, попозировать в носках и наигранно касаться "холодных" батарей. Впрочем, мужчина резко "отшил" россиянку.

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"Батареи у меня в квартире очень горячие, хожу босиком. Никто из немцев в никакой Калининград не едет зимовать, но шутка в целом смешная. Кстати, с моей зарплатой в 300 тысяч рублями заплатить 100 евро коммуналки не создает большой проблемы. Как итог: участия в позорной и гнилой роспропаганде я принимать не собираюсь. Слава Украине!", - ответил мужчина.

После этого пропагандистка быстро подчистила диалог, но захват экрана и скриншоты уже были сделаны. На последок россиянка заявила, что ей "искренне жаль" мужчину из Германии. Он ответил с сарказмом.

"Спасибо за сочувствие. Извините, сажусь в самолет на Кипр, лечу пострадать о своей холодной и голодной жизни", - добавил мужчина и заблокировал пропагандистку.

Российская пропаганда

Россия постоянно расширяет ту или иную дезинформацию, призванную манипулировать общественным мнением и формировать у людей необходимую Кремлю точку зрения.

В частности, они врали про "репрессии" население на освобожденных от российских оккупантов украинских территориях. Также РФ распространяла в Скадовске фейковые листовки якобы от ВСУ. В них содержатся угрозы для русскоязычных жителей города.

Также российские оккупанты распространяют дезинформацию о том, что якобы Украина, во многих регионах которой продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии после обстрелов РФ, экспортирует энергию в страны ЕС.

А российский фейк о биологическом оружии в Украине пришлось опровергать представителям ООН.

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