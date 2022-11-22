В Минобороны отмечают, что в листовках есть только одна правда и это то, что Скадовск скоро будет освобожден Вооруженными силами Украины.

В оккупированном Скадовске российские захватчики пытаются запугать мирное население. Они, якобы от имени Вооруженных сил Украины, распространяют фейк о казни русскоязычных после освобождения города.

Министерство обороны в Теlegram продемонстрировало фото листовки с якобы обращением ВСУ к жителям Скадовска. В фейковом обращении отмечается, что ВСУ уже идут освобождать горожан и россияне уже бегут.

"После того как мы освободим Скадовск, мы просим сдать всех, кто говорит на русском языке. Их ожидает суд и высшая мера наказания", - сказано в листовке.

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При этом отмечается, что все, кто говорит на украинском языке, якобы смогут приватизировать имущество русскоязычных. В Минобороны подчеркнули, что в этом фейке, который тиражируют оккупанты, есть только одна правда - ВСУ действительно скоро придут и освободят украинский Скадовск.

Ситуация на Херсонщине

15 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что отдельные подразделения российских захватчиков выезжают со Скадовского и Генического районов Херсонской области в направлении временно оккупированного Крыма. Впоследствии стало известно, что россияне под "щитом гражданских" переправляют свою технику на левый берег Херсона.

По информации Генштаба, на базе отдыха в Херсонской области российские оккупанты оборудовали пыточную. Рашисты убивают мирное население, ведь боятся наступления ВСУ. Как отметил политолог, побег врага из Херсона проложил путь к возвращению Крыма и развалу РФ.

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