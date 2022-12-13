Герасимьюк объяснила, каким образом закон будет помогать противодействовать российской пропаганде, и чем этот закон важен для евроинтеграции Украины.

Верховная Рада приняла долгожданный закон "О медиа" (№2693-Д). Документ должен обеспечить конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставить независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

Как рассказала в программе "Факты ICTV" глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, под определение "онлайн-медиа" будут подпадать не все.

"Онлайн-медиа – это не блогеры, это не личные страницы, это не личные аккаунты, это те, кто себя зарегистрирует как онлайн-медиа, добровольно. Это означает, что те, кто так себя зарегистрирует, они будут наслаждаться преимуществами официальных медиа, которые также прописаны в законе. Кто не захочет регистрироваться, будет работать так. Хотя, если они будут нарушать законы Украины, а именно в таких аспектах, как дезинформация, призывы к войне, насилию и тому подобное, они также будут отвечать по закону", – пояснила Она.

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Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отметила, что блокирование онлайн-платформ осуществляется только по решению суда.

Кроме того, Герасимьюк рассказала, каким образом закон будет помогать противодействовать российской пропаганде.

"Есть целый 9 раздел, который внесен в этот законопроект, в котором прописаны все те возможности, которых раньше в нашем законе не было. Наше законодательство, которым мы сейчас руководствуемся, было создано в первой половине 90-х годов прошлого века. И, соответственно, оно было замечательное на начало века. И тогда никто не думал о том, что начнется такая война. Кстати, оно было хорошо и тогда, когда в нашей стране уже шла подготовка силами извне и внутренними слугами кремля к этой войне. Это законодательство было хорошо и тем людям, поскольку оно не позволяло бороться с дезинформацией. Сегодня это невозможно", – отметила она.

В то же время закон о медиа важен и для евроинтеграционности Украины.

"Во-первых, мы сейчас кандидаты на вступление в Европейский Союз, и этот закон – он как раз одно из тех требований, выполнение которых мы должны продемонстрировать, чтобы кандидатство было подтверждено", – подытожила Ольга Герасимьюк.

Закон о медиа

27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о медиа (№2693).

Как сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, законопроект нацелен на защиту потребителей информации от любых проявлений российской пропаганды или попытки выдавать российскую пропаганду украинских медиа.

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