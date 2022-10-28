Дипломаты считают, что Россия распространяет пропаганду.

Представители ООН не нашли доказательств наличия биологического оружия в Украине или разработки подобного оружия. Данную информацию распространяют российские пропагандисты.

Об этом сообщается на сайте ООН.

По словам верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу, организация не видела доказательств наличия биологического оружия в Украине.

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Кроме того, посол США Линда Томас-Гринфилд и вовсе назвала инициированный Россией брифинг Совбеза ООН по якобы разработке биологического оружия в Украине "колоссальной тратой времени". Дипломат заявила, что встречу проводили для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", - подытожил дипломат.

Россия в ООН - что известно

Предтавители России в ООН постоянно юлокируют все резолюции об осуждении войны в Украине, пользуясь своим правом вета.

В то же время 12 октября на Генассамблее ООН приняли резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 стран поддержали документ, пять высказались "против" - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия, а еще 35 - "воздержались".

Кроме того,в ООН назвали РФ ответственной за большинство военных преступлений, совершенных в Украине, включая нападения на мирных жителей.

Также США и их союзники обвинили Российскую Федерацию в бесполезной трате времени Совбеза ООН и распространении лживой информации о "военно-биологических программах" в Украине.

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