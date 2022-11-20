Экспорт электроэнергии из Украины остановлен еще в октябре.

Российские оккупанты распространяют дезинформацию о том, что якобы Украина, во многих регионах которой продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии после обстрелов РФ, экспортирует энергию в страны ЕС.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, с помощью подобных сообщений РФ старается ввести в заблуждение украинцев и отвлечь внимание общества от единственной причины отключения электроэнергии – ракетных атак по энергообъектам Украины.

"То, что распространяемая информация является фейком, подтверждающие такие факты: экспорт электроэнергии из Украины остановлен еще 11.10.2022 года решением Минэнергетики, сразу же после первой атаки на энергосистему; прекращение экспорта подтверждается результатами аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей, которые есть на электронной аукционной платформе "Укрэнерго", – акцентировали в ЦПД.

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Эксперты подчеркнули, что все доступные мощности украинской генерации сейчас работают только для нужд украинских потребителей и призвали доверять только информации из проверенных источников.

Ситуация в украинской энергосистеме

С середине октября россияне нацелились на уничтожение украинской энергетической инфраструктуры. Во время первых атак было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 ноября враг нанес массовый удар по энергосистеме – Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Разрушено уже около 50% энергетической инфраструктуры.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. По состоянию на вечер 19 ноября, по словам президента, больше всего проблем с электричеством в таких регионах как Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская области, Черкассы, Чернигов.

С 8:00 20 ноября года во всех регионах Украины применяют плановые отключения электроэнергии.

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