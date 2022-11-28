Враг пытается запугать граждан Украины тем, что ВСУ якобы задержат их "для увеличения обменного фонда".

Россия продолжает использовать тактику распространения фейков и дезинформации. На этот раз оккупанты врут о "репрессиях" населения на освобожденных территориях.

Так, рашисты запугивают граждан Украины тем, что ВСУ якобы будут их задерживать для "увеличения обменного фонда". Как отметил Генштаб Вооруженных сил Украины, такая информация не соответствует действительности.

"Враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины из освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, оккупанты пытаются дискредитировать Силы обороны Украины. Рашисты обстреливают населенные пункты, а ответственность за это пытаются переложить на ВСУ.

Фейки РФ: новая ложь российской пропаганды

Недавно стало известно, что РФ распространяет в Скадовске фейковые листовки якобы от ВСУ. В них содержатся угрозы для русскоязычных жителей города. Однако все это-провокация со стороны рашистов.

Кроме этого, в ГУР опровергли фейк о том, что Беларусь якобы готовит наступление. Такая информация играет на руку врагу, ведь она влияет как на украинцев, так и белорусов.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшем времени произойдет полномасштабное вторжение и втягивания Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - сообщил представитель ГУР.

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