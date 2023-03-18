Канцлер Германии прокомментировал юридический старт уголовного преследования Путина.

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Sky News.

"Международный уголовный суд является подходящим учреждением для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — заявил Шольц.

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Международный суд выдал ордер на арест Путина

17 марта стало известно, что Международный уголовный суд, который находится в Гааге, выдал международный ордер на арест Владимира Путина. Такой же ордер выдан на детского омбудсмена России Марию Львову-Белову. Оба они подозреваются в организации массовых похищений детей на оккупированных территориях Украины.

Как поясняют эксперты, решение выдать ордер именно по делу о детях продиктовано тем, что по этим делам уже есть достаточно твердых доказательств.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что ордер на арест по "детскому" делу – это только начало уголовного преследования российских военных преступников.

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