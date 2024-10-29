Они призывают не недооценивать боевые возможности этих солдат.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи раскрыла новые данные о развернутых на территории Российской Федерации войсках КНДР.

В отчете, который цитирует Yonhap News Agency, содержится информация о заместителе начальника Генерального штаба Корейской народной армии Ким Йонг Бока. По данным разведки, авангардная группа, в состав которой входит военный помощник Ким Чен Ына, уже движется к линии фронта.

Они выяснили, что развернутые северокорейские силы в основном состоят из молодых людей в возрасте до 20 лет, некоторые из них еще находятся в подростковом возрасте:

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"Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку в качестве "штурмового корпуса". Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например, российско-украинской, могут быть неизвестны".

В службе не сказали, планируют ли отправить в Украину наблюдателей, однако назвали это "отличной возможностью" оценить северокорейских военных. "Мы пересмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, и проконсультируемся с украинской стороной", - добавили разведчики.

Войска КНДР на фронте

Сегодня в Пентагоне сообщили, что несколько тысяч солдат Северной Кореи, которые проходили обучение в России, движутся в сторону Курской области. Еще одна часть сил уже находится там.

По данным источников CNN, некоторые военнослужащие КНДР уже находятся на украинской территории.

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