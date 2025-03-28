КНДР также продолжает поставлять в Россию ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование.

Северная Корея в январе и феврале отправила в Россию новую партию солдат. По данным южнокорейской разведки, их количество составляет не менее 3000 человек, пишет Yonhap.

"Из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Россию, 4 000 получили ранения, и, по всей видимости, около 3 000 или более были дополнительно отправлены в январе и феврале", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки Южной Кореи, КНДР продолжает поставлять в Россию ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование, включая "значительное количество баллистических ракет малой дальности и около 220 единиц 170-миллиметровых самоходных гаубиц и 240-миллиметровых ракетных установок".

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Кроме того, подчеркивается, что КНДР стремится наладить отношения с Китаем, хотя главным приоритетом Пхеньяна остается дальнейшее укрепление отношений с Москвой.

"В центре внимания дипломатии Северной Кореи находится Россия, при этом режим стремится к полному спектру обменов, чтобы максимизировать свою отдачу от развертывания войск", - отметили в Южной Корее.

КНДР и Россия

Ранее Министерство обороны Южной Кореи сообщало, что Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия.

Также во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что Пхеньян сохраняет непоколебимую поддержку развязанной Москвой войны против Украины.

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