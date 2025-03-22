В то же время Шойгу поблагодарил северокорейского диктатора за помощь и солидарность по "украинскому вопросу".

Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, что Пхеньян сохраняет непоколебимую поддержку развязанной Москвой войны против Украины, передает северокорейское государственное информагентство KCNA.

"Ким Чен Ын заявил, что неизменная поддержка России в борьбе за защиту национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности останется неизменным выбором и решительной волей правительства КНДР и в будущем", - говорится в сообщении по итогам встречи диктатора с Шойгу.

Отмечается, что Ким и Шойгу выразили готовность двух стран безоговорочно выполнять положения подписанного в прошлом году Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и обсудили "перспективные проекты дальнейшего расширения и активизации обменов и сотрудничества в сфере безопасности и других сферах".

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Взамен Шойгу поблагодарил диктатора за помощь и солидарность по "украинскому вопросу". Он подчеркнул, что "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".

Шойгу полетел на встречу к Киму на фоне сообщений разведки Южной Кореи о том, что КНДР направила в Россию еще более тысячи военных для участия в российско-украинской войне из-за больших потерь личного состава более 11-тысячного северокорейского контингента.

КНДР и Россия

КНДР начала строительство своей первой атомной подводной лодки под "управляемые стратегические ракеты", что свидетельствует о существенном развитии возможностей страны в противостоянии цивилизованному миру. В то же время аналитики CSIS в Вашингтоне утверждают, что нужные технологии для строительства такого подводного корабля Северная Корея получила от РФ.

Также Министерство обороны Южной Кореи сообщало, что Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия.

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