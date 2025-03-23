Эта операция была успешной для Украины, утверждает украинский спецназовец "Грин".

Украинский спецназовец с позывным "Грин" рассказал, как на Курщине ему удалось заставить сдаться северокорейского бойца, который воевал на стороне РФ. Рассказ воина приводит Newsweek.

По его словам, украинские беспилотники выследили северокорейцев, прежде чем на них напал украинский спецназ. В то время, говорит он, они как раз готовились к наступлению на украинские позиции, но украинские бойцы решили ударить первыми. Кроме того, они намеревались достичь того, чего еще не удалось другим, - наконец захватить северокорейского солдата живым.

По словам Грина, элитное украинское подразделение получило приказ подкрадываться к северокорейцам. Говорит, наступать им помогал лес, который прикрывал бойцов от взглядов врага.

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"Как только появилась возможность - мы ударили", - отметил Грин.

Он вспомнил, что украинские бойцы были поражены тем, "как молодо выглядел северокорейский боец, когда лежал, раскинувшись под деревом, ошеломленный тем, что на ткани его штанов было кровавое пятно".

Грин говорит, спецназовцы наткнулись на него случайно после того, как стреляли по вражеским военным. Сначала, рассказал спецназовец, ошеломленного солдата удалось уговорить отдать винтовку.

"Этот короткий миг растерянности выиграл нам время", - вспомнил украинский воин.

Он говорит, что в то время как другие спецназовцы держали оружие наготове, северокореец, хоть и колебался, однако в конце концов отдал и ручную гранату.

Украинские спецназовцы знали отрывки корейских фраз и ответы, которые могли получить, поэтому общались с солдатом на его родном языке. Северокореец жестами воспроизвел удар дрона, поразившего позицию рядом с ним.

Украинские военные пытались вести северокорейца, но он кричал каждый раз, когда становился на раненую ногу. Тогда спецназовцы сделали импровизированные носилки, чтобы вынести солдата, уклоняясь от мин и непрерывного грохота артиллерии.

Грин считает, что российские войска, скорее всего, наблюдали за этой эвакуацией. Он также вспомнил, что солдат КНДР постоянно выкрикивал "Пхеньян, Пхеньян!". После того, как он получил обезболивающее, еду и воду, жестом попросил еще сигарету, которую ему дали, добавил Грин.

Операция была успешной для Украины, утверждает Грин:

"Каждый этап был выполнен точно так, как запланировано, без осложнений и, главное, без потерь с нашей стороны".

Издание сообщило, что впоследствии, в январе, именно 84-ю тактическую группу Грина президент Украины Владимир Зеленский отметил, когда объявил, что северокорейские солдаты впервые попали в плен живыми. Больше пленных КНДР группа не захватила, рассказал боец.

Северокорейцы в плену ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН в конце декабря 2024 года, ВСУ захватили в плен первого военного КНДР. Разведка Южной Кореи тогда сообщила, что во время боевых действий в Курской области украинским военным удалось взять в плен раненого северокорейского солдата.

Однако вскоре стало известно, что первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. Об этом тоже сообщила разведка Южной Кореи. "Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер незадолго, когда его ранения обострились", - говорилось в заявлении.

В январе 2025 года Украина взяла в плен северокорейских военных, сообщил президент Зеленский. Он отметил, что двое солдат были ранены в Курской области. Их доставили в Киев. "Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины", - рассказывал тогда президент.

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