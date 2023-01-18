Сербский президент посетовал, что много месяцев не говорил с Путиным.

Отношения России и Сербии переживают сложный период из-за российского вторжения в Украину. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в интервью американскому изданию Bloomberg.

В общении с журналистами сербский лидер отметил, что официальный Белград не поддерживает Москву в ее войне против Украины. По словам Вучича, в прошлые годы он много раз беседовал с Владимиром Путиным и даже брал уроки русского языка, чтобы говорить с ним без переводчика. Но сейчас ситуация поменялась, и лидеры двух стран не говорили уже "много месяцев".

"Мы с самого начала говорили, что не в силах и не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется", – заявил Вучич.

Видео дня

Издание отмечает, что Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, из-за чего столкнулась с давлением США и Европейского Союза.

"Мы находились под санкциями почти десять лет, на самом деле восемь лет, и мы не верим, что это решение", — сказал Вучич.

В то же время о полной поддержке действий Москвы со стороны Белграда говорить также не приходится.

"Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, которые исходят из Кремля," – говорит Вучич.

Также сербский президент заверил, что не намерен позволять российской "Группе Вагнера" вербовать сербов на войну против Украину.

Война в Украине – позиция Сербии

Поскольку Сербия не является членом ЕС, она не могла заблокировать общеевропейские санкции против России. Но и сама к ним присоединяться не стала. Тем не менее, Сербия запретила полеты российским самолетам в своем воздушном пространстве.

Также на фоне газового кризиса в Европе, спровоцированного Кремлем, Белград заявил о намерениях снизить свою зависимость от российского топлива. Правда, после обещания крупных скидок Сербия заявила, что пока полностью отказываться от российского газа не будет.

Сербия не признала российские псевдореферендумы, проведенные на оккупированных территориях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: