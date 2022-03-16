Пассажиры получили письма об отмене перелетов.

Авиакомпания Air Serbia под давлением общественного мнения поддержала всемирные санкции и отменила рейсы в Россию из-за ее военных действий в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"Несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении России и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ - с 15 до 7 в неделю", - говорится в сообщении.

Тем не менее, пока страны ЕС закрывали свое небо для российских авиакомпаний, а европейские перевозчики перестали летать в Россию, Air Serbia в условиях отсутствия конкуренции решила многократно увеличить предложение рейсов в Россию.

Данное поведение сербов было встречено волной критики. Компанию Air Serbia обвинили в проведении несправедливой политики обогащения на фоне страданий миллионов украинских граждан.

"Сербия - единственная в Европе, у которой открытое небо по отношению к России. Зарабатывать деньги на крови - это не то, что достойно страны - кандидата в ЕС", - цитирует ЦТС слова заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Отмечается, что по состоянию на сейчас на сайте сербского перевозчика невозможно приобрести билет на указанном направлении.

Война против Украины: