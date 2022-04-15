Страна стремится диверсифицировать своих поставщиков газа.

Сербия намеренна снизить зависимость от российского газа. Страна планирует диверсифицировать своих поставщиков газа с сентября 2023 года, чтобы получить больше свободы в энергетическом секторе.

Соответствующее заявление сделала вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович на официальном сайте своего Министерства.

"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависимы от России. Наше соединение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции и подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", — заявила Михайлович.

Далее министр горнодобывающей промышленности сообщила, что не может предсказать, какой будет цена на газ. Многое зависит от стоимости, которую удастся согласовать с "Газпромом", однако прежней она уже точно не будет.

Напомним, Сербия — это идеологический партнер Российской Федерации. Хоть она и проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую кровавые атаки РФ в Украине, но не присоединилась к санкциям против агрессора. Договор Сербии с "Газпромом" заканчивается 31 мая текущего года. Судя по словам Михайлович, она ожидает ухудшения условий в новом контракте.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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