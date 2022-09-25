Глава МИД Никола Селакович отметил, что эти "референдумы" противоречат Уставу ООН и общепризнанным принципам и нормам международного права.

Сербия не признает результаты псевдореферендумов на захваченных Россией украинских землях, поскольку это полностью противоречит государственным и национальным интересам страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, пишет местное издание "Политика".

Он отметил, что "референдумы", которые проводятся на оккупированных украинских территориях, противоречат Уставу ООН и общепризнанным принципам и нормам международного публичного права. Поэтому Сербия не может согласиться с их результатами.

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"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, Устава Организации Объединенных Наций, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", - сказал Селакович.

"Референдумы" на захваченных Россией территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Мариуполе оккупанты отправляли "мобильные бригады" для проведения "голосования" в рамках псевдореферендума просто на рабочих местах жителей города.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за псевдореферендумов. В МИД Украины отмечают, что РФ надо привлечь к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины.

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