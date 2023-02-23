Президент РФ заверил, что российские военные получат "передовое вооружение".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об укреплении ядерной триады. Он пообещал, что российские войска получат "передовую технику".

По словам Путина, в этом году намерены развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, продолжить серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начать массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

Кроме того, он заявил, что Военно-морской флот РФ пополнится атомным подводным крейсером проекта "Борей-А" "Император Александр III". При этом в ближайшие годы ожидается спуск на воду еще трех крейсеров этого проекта.

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Также президент РФ заявил о "насыщении российской армии передовой техникой", среди которой ударные системы, средства связи, БПЛА и артиллерийские комплексы.

"Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - заявил Путин в своем поздравлении с 23 февраля.

Ядерное оружие России - что известно

Москва неоднократно угрожала применить ядерное оружие. Так, во время выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США и поручил обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.

На следующий день издание CNN сообщило, что Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат" во время визита Джо Байдена в Украину, 20 февраля.

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