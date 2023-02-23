Эксперт объяснил, для кого была речь Путина, и о чем диктатор сказал "между строк".

Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман считает, что выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием было адресовано прежде всего его сторонникам, которые и так его поддерживают.

"Мне кажется, что я открыл главный секрет этого выступления. Вот никто не открыл, а я первый и единственный, кто понял, о чем идет речь. У каждой речи есть своя таргет-аудитория, и вот таргет-аудиторией этой речи Путина были его сторонники. То есть он обращался к тем, кто его и так поддерживает. А это периодически нужно. Мы это знаем из любых политических технологий, что нужно все время поддерживать на некотором "медленном огне" свою аудиторию", – объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам политолога, российскому диктатору нужно было объяснить этой аудитории, что она – его.

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"Вот возьмем ее на две части разделим. Во-первых, это люди, которые сидели в зале, это те самые его подельники. Им нужно было услышать, что Путин на месте. Что он скажет им правду – вообще не важно, сами слова не важны", – продолжил он.

Шейтельман напомнил, что во время своего выступления Путин продолжал утверждать, что в России все хорошо с экономикой, и ситуация в самой стране тоже нормальная. При этом, по мнению эксперта, российский диктатор между строк заявил, что война не кончится никогда.

"Он не сказал этих слов, но, по сути, он сказал это. Вспомните, что он сказал о войне: "Теперь у нас те, кто воюет на фронте, каждые полгода будут получать отпуск по 14 дней". Понимаете, каждые полгода, а значит, что этих полгода будет еще впереди много. Далее он сказал, что когда Украина получит дальнобойные средства поражения, мы должны будем отодвинуть Украину еще дальше. То есть якобы подразумевается, что эта война не закончится, просто будет сдвигаться линия фронта туда или обратно, по мнению Путина", – объяснил Шейтельман свою точку зрения.

При этом в своей речи президент РФ не сказал, что война завершится для России победой. Он отметил, что "Азовское море – теперь внутреннее море России, и есть сухопутный коридор в Крым".

"То есть он обозначил, что вот они – завоевания. Тут, кстати, ему придется отвечать. То есть как только наши войска освободят Мелитополь, Бердянск, ему придется за это отвечать", – подчеркнул эксперт.

Политолог также прокомментировал заявление Путина о выходе РФ из международного договора по ядерному оружию. Эксперт считает, что это даже выгодно Украине и ее партнерам.

"Пока и США, и Россия находились внутри этого соглашения, ни одна из сторон не могла усовершенствовать свое ядерное оружие. Но сегодня Соединенные Штаты, конечно, займутся усовершенствованием своих ракет и вообще развитием своего ядерного потенциала, и у них получится преимущество", – подчеркнул политолог.

Речь Путина 21 февраля

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием. Диктатор выдал новую порцию бреда по войне, которую Россия развязала против Украины, заявив, что РФ "не воюет с народом Украины".

Путин также не смог обойти стороной тему "традиционных ценностей" для россиян. Он заявил, что никто не собирается врываться в частную жизнь россиян, однако в то же время граждане РФ обязаны "защитить детей от деградации и вырождения".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял послание президента РФ. Он подчеркнул, что рассказы Путина о нацистах, марсианах и упоминания о "теориях заговора" против России уже никому не интересны, а сам диктатор лишь показал свою собственную растерянность и неактуальность.

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