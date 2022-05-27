По словам источника, западные страны заинтересованы, чтобы видные олигархи отмежевались от Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

Знакомые с вопросом правительственные чиновники утверждают, что западные союзники рассматривают возможность позволить российским олигархам откупиться от санкций и использовать деньги для восстановления Украины.

Об этом пишет AP News.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд уже предложила эту идею на встрече министров финансов G-7 в Германии на прошлой неделе. По словам одного из чиновников, Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи к ней обратились: канадский министр познакомилась с некоторыми, когда работала журналистом в Москве.

При этом украинские представители были в курсе обсуждений. По словам чиновника, Запад заинтересован, чтобы видные олигархи отмежевались от президента России Владимира Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены выносить внутренние обсуждения G-7 в публичную плоскость. Предложение было поднято в контексте предоставления Украине дополнительных денег и того, как замороженные средства и активы олигархов могут стать источником средств.

На данный момент это всего лишь идея, сообщил собеседник, однако западные союзники проявили интерес. Чиновники Европейского Союза говорили о необходимости поиска новых способов конфискации активов и предоставления денег Украине.

Отмечается, что такое решение могло бы помочь устранить юридические препятствия для властей в таких странах, как Германия, где конфискация активов затруднительна. Добровольно отказавшись от части своего состояния за границей, олигархи избавили бы западные правительства от вероятных отказов местных судов конфисковать активы.

Санкции против российских олигархов: что известно

Как сообщал УНИАН, западные страны ввели ряд санкций против олигархов в ответ на вторжение России в Украину. ЕС заморозил активы и запретил поездки более чем 1000 человек, в том числе более 30 олигархов.

По данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 миллиардов евро (10,7 миллиарда долларов) активов.

По некоторым данным, сотни богатых россияне могут держать в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах до 800 миллиардов долларов. Некоторые олигархи также имеют двойное гражданство - в Великобритании и других западных странах.

Кроме того, по словам бывшего офицера ЦРУ Алекса Финли, многие из олигархов - это "кошельки" Владимира Путина: "Они помогают отмывать его деньги, отмывают свои собственные деньги, а яхты и другие активы - это места для хранения этих денег".

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