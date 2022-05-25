Они боятся выступить против войны публично.

Российские олигархи готовы пожертвовать Украине часть своих активов, чтобы их исключили из санкционного списка Запада.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

По словам главы Минфина Канады Христи Фриланд, ей звонят российские олигархи, которые критически относятся к развязанной РФ войне, но не могут выступить против из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.

Фриланд говорит, что они предложили ей следующую сделку: значительную часть активов они передают Западу, а их взамен исключают из санкционных списков. Отмечается, что переговоры с олигархами сейчас находятся в начальной стадии.

"Такая сделка могла бы дать определённые преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а олигархи возвращают свою роскошную жизнь", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Австрия заморозила 254 миллиона евро российских олигархов.

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