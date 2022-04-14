Мевлюта Чавушоглу заявил, что Анкара действует в рамках международного права.

Турция не исключает возможность присоединения к санкциям в отношении Российской Федерации. Это может произойти при условии, что ограничения будут утверждены на уровне Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет Anadolu.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, действия турецких властей основаны на нормах международного права и Анкара будет следовать всем рестрикциям, которые согласованы и утверждены на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул Чавушоглу.

При этом он указал, что события, которые имели место в пригороде Киева, оказали негативное влияние на переговоры между Украиной и РФ.

"Бесчеловечные события в Буче и Ирпене, которые осудила также Турция, изменили атмосферу в переговорном процессе, наложили негативный отпечаток на украинскую сторону. Российская сторона выступила с различными заявлениями, однако по факту имеет место негативное воздействие на процесс диалога", - заявил дипломат.

В то же время он считает, что все еще есть возможность для прекращения огня.

Как ранее сообщал УНИАН, Турция проявила инициативу в качестве посредника между Украиной и Россией. Власти страны заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины, а также помочь в организации переговоров между украинской и российской делегаций.

Кроме того, в Анкаре заявили о готовности помочь с эвакуацией гражданских и раненых из блокадного Мариуполя. Для этих целей турецкие власти готовы предоставить корабли.

Также в Турции заявили, что продолжат блокировать проход боевых судов в Черное море, пока длится война России против Украины. Страна намерена соблюдать конвенцию Монтре.

В то же время в Анкаре отказываются вводить или поддерживать международные санкции против РФ.

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