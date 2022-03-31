Президент Украины подчеркнул, что благодарен Турции за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира", - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства.

Напомним, Эрдоган анонсировал скорейшую встречу Зеленского и Путина. Турецкий лидер выразил надежду на определение даты встречи президентов Украины и России, однако не уточнил, о каких именно датах идет речь.

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