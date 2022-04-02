Президент Украины отмечает, что Европа не имеет права реагировать молчанием на то, что происходит с Мариуполем.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Турции в вывозе из Мариуполя раненых и погибших военных и гражданских.

Об этом в вечернем видеообращении, распространенном офисом президента.

"Днем говорил с президентом Французской республики Эмануэлем Макроном о гуманитарной ситуации в украинских городах, которые испытывают от обстрелов оккупантов. Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе, для которой, я все-таки надеюсь, могут найтись решения. Европа не имеет права реагировать молчанием на то, что происходит с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в частности сегодня удалось вывезти гуманитарным коридором 3071 жителя Мариуполя.

"Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших наших военных, гражданских. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время смогу сообщить о деталях", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Путиным по условиям "исключительной" гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

По состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети, сообщал Бойченко. В городе разбомблены частные и многоэтажные жилые дома, объекты инфраструктуры. Также в городе повреждены два завода, порт и воинская часть.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если мир ничего не сделает для помощи Мариуполю это будет "коллективная вина".