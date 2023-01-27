Эти ограничительные меры были значительно расширены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Совет Европейского Союза принял решение продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, еще на шесть месяцев - до 31 июля.

"Совет ЕС сегодня решили продлить на шесть месяцев - до 31 июля 2023 года ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

Эти санкции, впервые примененные в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в связи с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией против Украины.

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Сейчас эти ограничительные меры состоят из широкого спектра секторальных мер, в том числе ограничений на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и товары роскоши. Санкции еще распространяются на запрет импорта или морской перевозки сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от международной системы денежных переводов SWIFT нескольких российских банков и приостановка вещания телеканалов и прекращение выдачи лицензий некоторым дезінформаційним медиа-изданием Кремля.

Санкции против России - что известно

31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Применяется экспортная и импортная запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

В 2022 году санкции были расширены после решение отключить от SWIFT российские банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Белорусский банк реконструкции и развития".

25 января брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС одобрили продление всех экономических санкций в отношении Российской Федерации из-за войны в Украине.

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