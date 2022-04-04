Луиджи Ди Майо заверил, что Рим не применит право вето.

Италия намерена поддержать санкции против газа из Российской Федерации. Страна получает примерно 40% от общего объема импорта "голубого топлива" из РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе сообщает агентство Ansa.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - заявил Ди Майо.

Стоит отметить, что Италия получает около 40% от общего объема импорта российского газа. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Рим пытается найти альтернативные источники поставок газа.

При этом министр комплексных экологических преобразований Роберто Чинголани считает, что у Италии не будет много проблем в ближайшие месяцы в случае прекращения поставок газа из РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 апреля мир увидел свидетельства зверств российских военных в населенных пунктах Киевской области. На шокирующих фото из Бучи видно, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиян. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей.

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