Белорусский диктатор Лукашенко пытается перезагрузить свои отношения с Западом, считают аналитики.

Последние помилования политических заключенных в Беларуси свидетельствуют о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается перезагрузить свои отношения с Западом, чтобы в итоге добиться ослабления санкций, пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Издание напоминает, что за последние месяцы Лукашенко помиловал более 200 человек, заключенных за участие в антиправительственных протестах в 2020 году. Впрочем, самые известные лидеры протестов все еще находятся в тюрьме, в том числе и Мария Колесникова, которая стала символом сопротивления лукашенковскому режиму после того, как порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из Беларуси.

По словам аналитиков, Лукашенко не отпустит Колесникову без значительных уступок. И такими уступками, вероятно, должна быть отмена санкций.

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По мнению сестры Колесниковой Татьяны Хомич, которая живет в эмиграции во Франции, недавние освобождения - это "продуманный шаг режима", чтобы улучшить свой имидж и "добиваться уступок". Она призвала Запад воспользоваться "этой редкой возможностью", мол, "моральный императив спасения жизней оправдывает гибкие подходы, включая возможность условного, ограниченного или временного ослабления санкций".

Хотя нет вероятности того, что Лукашенко разорвет отношения с правителем России Владимиром Путиным, аналитики внимательно следят за освобождением заключенных, чтобы увидеть, действительно ли он хочет восстановить свои отношения с Западом, пишет издание.

Белорусский оппозиционер Валерий Кавалевский, который живет в Вашингтоне, говорит, что репрессии в Беларуси стали частью системы управления. И последняя "череда помилований - это отход от нормы", считает он. По его словам, правительство Лукашенко "сейчас посылает очень четкие сигналы Западу".

Однако заставить Запад ослабить санкции против Беларуси, вероятно, Лукашенко будет трудно, говорят аналитики, учитывая его репрессии и поддержку войны в Украине. В частности мало шансов, что будут сняты санкции в отношении калия - основного ингредиента удобрений и основного источника иностранной валюты для Беларуси.

Однако, отмечает издание, западные чиновники выразили готовность, возможно, смягчить меры в отношении авиакомпании "Белавиа" - национального перевозчика. Страны Балтии, в частности Литва, выступают против любого ослабления санкций.

Ситуация в Беларуси: актуальные новости

Ранее УНИАН сообщал, что белорусский Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента. Выборы должны состояться в конце января 2015 года. Кроме Александра Лукашенко, в бюллетенях появятся такие имена: Олег Гайдукевич, Анна Канапацкая, Александр Хижняк, Сергей Сиранков.

Также недавно Лукашенко заявлял, что ввез в республику несколько десятков ядерных боеголовок. При этом он заверил, что "не шутит". Сказал, что "ответ будет мгновенным", если кто-то из "врагов, друзей и соперников" наступит на линию государственной границы.

Кроме того, Путин сообщил о возможности размещения новой ракеты "Орешник" на территории Беларуси. Мол, новый договор, который собираются подписать страны, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы союзного государства".

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