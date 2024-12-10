Белорусский диктатор в очередной раз взялся угрожать.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввез в республику несколько десятков ядерных боеголовок, и заверил, что он не шутит. Об этом сообщает БелТА.

Диктатор рассказал, что завез "не один десяток" штук ядерных боеголовок, и подчеркнул, что это не шутка.

"Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - заявил белорусский лидер.

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По словам Лукашенко, его "ответ будет мгновенным", если кто-то из "врагов, друзей и соперников" наступит на линию государственной границы. Он заверил:

"Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы договорились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие"

Ядерное оружие в Беларуси

О том, что Россия переместила ядерное оружие в Беларусь, ближе к территории НАТО, известно с марта 2024 года. Таким образом президент России Владимир Путин угрожает более широкой военной конфронтацией с Альянсом из-за поддержки Украины.

В октябре 2024-го Лукашенко заявлял, что руководство Украины хочет ядерного конфликта с Россией.

Время от времени белорусский диктатор озвучивает заявления, что не хотел бы воевать, в частности применять ядерное оружие, мол, это уже означало бы, что идет мировая война. Однако, говорит, он готовится к войне и вынужден будет защищаться, если придется.

Недавно госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал журналистам, что у Лукашенко даже есть своя "красная кнопка".

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