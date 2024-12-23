В список попали, кроме самого Лукашенко, трое симпатиков его режима и одна сомнительная "оппозиционерка".

В конце января в Беларуси состоятся очередные "выборы" президента. Беларуский Центризбирком зарегистрировал всего пять кандидатов, сообщает "Радио Свобода".

Кроме Александра Лукашенко, который удерживает власть в стране уже более 30 лет, в бюллетенях также появятся следующие имена:

Олег Гайдукевич - сын известного беларуского политика Сергея Гайдукевича, который трижды баллотировался на пост президента, последний раз в 2015 году. И отец, и сын в целом лояльны к режиму Лукашенко, избирались депутатами, работали на должностях, связанных с властью. В 2020 году Олег Гайдукевич осудил действия протестующих, обвинял США и ЕС в попытке государственного переворота.

Анна Канапацкая - дочь Анатолия Трухановича, первого официального долларового миллионера в Беларуси. В 2016 году избралась в парламент, как оппозиционный кандидат. В прошлом входила в оппозиционную партию УГП, которая сейчас ликвидирована. Выступает против ориентации Беларуси на Россию. Участвовала в президентских выборах 2020 года. Несмотря на разгром беларуской оппозиции в 2020-2021 годах, осталась на свободе и сейчас критикует все продемократические силы, включая Светлану Тихановскую.

Александр Хижняк - работал юристом в ряде государственных предприятий и организаций, возглавляет провластную Партию труда и справедливости. Депутат Минского городского совета. В 2006 и 2015 годах Хижняк получил от Лукашенко награды за "честный труд и активное участие в общественной жизни".

Сергей Сиранков - депутат парламента, с 2024 года лидер провластной Компартии Беларуси. Открыто поддерживает Лукашенко и утверждает, что курс власти "полностью совместим с программой КПСС" по строительству в Беларуси "государства для народа".

Ситуация в Беларуси: последние новости

Как писал УНИАН, время от времени Александр Лукашенко пугает беларусов угрозой войны и предлагает готовиться к вражескому нападению. Традиционно угроза у него исходит то от Польши, то от Украины.

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Также мы рассказывали, почему Лукашенко не рискнет вступить в войну с Украиной. Несмотря на прямое сотрудничество со страной-агрессором, Беларусь до сих пор уклонялась от прямого участия в войне, и это не случайно.

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