Заявляется, что 9М318 имеет активную головку самонаведения.

Во вторник, 10 декабря, Беларусь провела у границы с Украиной испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2".

Как сообщает мониторинговый OSINT-проект Беларускі Гаюн, испытания проходили на терртории бывшего 41-го авиационного полигона (Мерлинский), где ранее ввели зону ограничения полетов. Именно из-за пусков ракетов днем в Украине была объявлена воздушная тревога:

"Напомним, что зона ограничения действует вплоть до 20 декабря, т.е. не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни".

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси сообщил, что ракета 9М318 используется для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей.

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Она имеет активную головку самонаведения, которая позволяет поражать цели с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.

Роль Беларуси в войне

Напомним, ранее самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко сказал, что в страну якобы ввезли десятки ядерных боеголовок.

В Совете безопасности Беларуси сообщили, что у Лукашенко, как и у кремлевского правителя Путина, есть "ядерный чемоданчик".

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