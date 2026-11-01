Рубио объяснил, почему в США решили пригласить Россию на встречу G20

Госсекретарь сказал, что вопрос присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Майами в середине декабря не решен.

Госсекретарь США Марко Рубио обосновал приглашение на встречу министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" российского министра Сергея Лаврова необходимостью поддержания контактов с российской стороной. Об этом пишет BBC.

"Как можно достичь урегулирования путем переговоров между Россией и Украиной, если у вас нет возможности вести переговоры как с Россией, так и с Украиной? Как можно вести переговоры как с Россией, так и с Украиной, если не взаимодействовать с ними? И поэтому я считаю, что сегодняшний день - это просто еще одна возможность продолжить взаимодействие с российской системой", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп "не считает, что встреча с кем-либо или разговор с кем-либо означают одобрение всего, что этот человек делает, или всего, что тот отстаивает".

Видео дня

Госсекретарь сказал, что вопрос присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Майами в середине декабря не решен, и российская сторона пока не подтверждала его участия.

"Если мы сможем сыграть роль посредника в урегулировании этого конфликта, Соединенные Штаты готовы взять на себя эту роль. А для этого нам необходимо иметь возможность поддерживать связь с обеими сторонами. Мы много общались с украинцами. Мы общались с ними, знаете, столько же, если не больше, чем с российской стороной. Но мы должны иметь возможность общаться с российской стороной. И один из способов сделать это - пригласить ее представителей на такие форумы, как этот", - заявил Рубио.

Позиция США

По словам собеседников журналиста "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу, после общения с Рубио у них сложилось убеждение, что госсекретарь США не верит в готовность Путина договариваться о мире в Украине раньше весны 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: