Сунак заявил, что Великобритания продолжит продвигать планы долгосрочной поддержки безопасности Украины.

По словам представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудит возможность обхода российской "продолжающейся зерновой блокады Черного моря" на саммите G20 в эти выходные.

Перед поездкой на саммит лидеров G20 в Нью-Дели в четверг Сунак поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет CNN.

"Президент Зеленский проинформировал о контрнаступлении Украины и текущих военных потребностях, а премьер-министр пообещал неизменную поддержку Великобритании и похвалил вооруженные силы Украины за их прогресс на поле боя", - сообщил представитель Даунинг-стрит.

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"Они также обсудили влияние продолжающейся Путинской зерновой блокады на Черном море как на Украину, так и на поставки продовольствия по всему миру. Премьер-министр обязался активизировать работу со странами G20 по обходу российской блокады и обеспечению уязвимым странам доступа к жизненно важным поставкам зерна", - сказано в сообщении.

Сунак также заявил, что Великобритания продолжит продвигать планы долгосрочной поддержки безопасности Украины.

"Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за неизменную солидарность Великобритании, и лидеры согласились поддерживать тесный контакт", - говорится в заявлении.

Зерновая сделка, сорванная РФ - последние новости

Украинское зерно начали экспортировать через хорватские порты. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко во время двусторонней встречи с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем на саммите Инициативы трех морей в Бухаресте.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок резко раскритиковала президента РФ Владимира Путина за его отказ продлевать зерновое соглашение и непрекращающиеся атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

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