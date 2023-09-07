Это укрепит позиции Африканского союза в обсуждении глобальных проблем.

"Большая двадцатка" согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена в объединении. Ожидается, что об этом объявят во время саммита в Индии в эти выходные.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что таким образом Африканский союз, состоящий из 55 членов, получит такой же устав, как и ЕС. Сейчас же они являются "приглашенной международной организацией" в G20.

Как поясняется, это поможет африканским странам привлекать больше внимания к глобальным проблемам, таким как изменение климата и долги развивающихся рынков, особенно в связи с тем, что рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах.

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Как известно, предстоящий саммит G20 будет принимать Индия. Ее премьер-министр Нарендра Моди сделала приоритетом предоставление полноправного членства в Африканском союзе. Его итальянская коллега Джорджа Мэлони также был среди тех, кто выступал за членство АС в "Большой двадцатке" на последней встрече "Большой семерки", которая состоялась в Японии в середине мая.

Саммит G20 и африканские страны

Недавно сообщалось, что Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" на этой неделе, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.

Стоит добавить, что Россия тоже пытается сблизиться с Африканским союзом. В Санкт-Петербурге состоялся двухдневный саммит, однако посетить Россию согласились всего 17 африканских лидеров из 54. Для примера, четыре года назад на такой же саммит в Россию прибыли более 40 африканских лидеров.

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