На саммит пригласили представителей 9 стран, не являющихся постоянными членами G20.

Индия решила не приглашать Украину принять участие в саммите G20, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Как пишет российское издание РБК, такое заявление сделал специальный секретарь индийского представительства в G20 Миктеш Пардеши.

В то же время российский диктатор Владимир Путин значится в списке участников. Такой вывод можно сделать из списка участников саммита, обнародованном на сайте G20.

Так, из постоянных членов Большой двадцатки на саммите ожидают увидеть председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, президентов Юн Сок Йоля (Южная Корея), Лулу Да Силву (Бразилия), Си Цзиньпина (Китай), Эммануэля Макрона (Франция), Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция), Джозефа Байдена (США).

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Кроме того, на саммит приедут премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джоржда Мелони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер Германии Олаф Шольц. Также среди участников будут представители Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР и российский президент Владимир Путин.

В то же время в списке приглашенных - такие люди:

премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина,

президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси,

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,

премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун,

президент Испании Педро Санчес.

Также в списке приглашенных представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

Саммит G20 в Индии

Индия решила придерживаться нейтральной позиции в вопросах, касающихся войны, которую РФ развязала против Украины. Государство не выражает никакой критики в адрес Москвы, а постоянно призывает к дипломатическому решению "конфликта".

При этом в июле СМИ писали, что ключевые представители G20 не могут прийти к общему языку по итоговому заявлению сентябрьского саммита. Они не знают, что сказать о войне России против Украины.

Отмечается, что если решение таки не найдут, то Индия станет первой страной-членом G20, который не выступил с ней, начиная с 2008 года. По данным журналистов, США и союзники настаивают на том, чтобы вспомнить в итоговом заявлении войну РФ против Украины, но Москва и Пекин выступают категорически против этого. Именно это и заводит дело в тупик.

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