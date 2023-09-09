Американскую делегацию на саммите возглавит президент Джо Байден.

Поддержка Украины в войне против РФ станет вторым приоритетом, который делегация США будет обсуждать на саммите G-20.

Об этом сообщила министр финансов страны Дженет Йеллен, передает Голос Америки. Она уточнила, что первоочередным приоритетом будут макроэкономические вопросы.

"Мы привержены масштабным усилиям в ответ на российскую войну против Украины. Ограничения цен на нефть и санкции имеют большое влияние на способность РФ вести жестокую войны против Украины", - отметила она.

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Министр также уточнила, что во время саммита США сосредоточатся на проблеме преодоления разрушительных последствий войны, включая влияние на продовольственную безопасность.

"Выход РФ из Черноморской инициативы вызвал большое беспокойство... В ответ мы будем поддерживать программы по глобальной продовольственной безопасности и пополнять международный фонд аграрного развития", - отметила она.

Саммит "Большой двадцатки" 2023

9-10 сентября в Нью-Дели состоится 18-й саммит G-20. Делегация США во главе с президентом Джо Байденом прибудет в страну сегодня вечером.

Этот саммит ознаменовался тем, что страны G-20 никак не могут согласовать итоговую декларацию, поскольку Индия, которая сейчас председательствует в G-20, хочет избежать в документе формулировки, которая осуждает РФ за ее агрессию против Украины.

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