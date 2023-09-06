Как известно, новый саммит G20 пройдет с 7 по 10 сентября в Нью-Дели.

Индия, как нынешний председатель G20, хочет предложить проект итоговой декларации без осуждения агрессии России против Украины.

Высокопоставленный представитель ЕС заявил на брифинге, что проект декларации, который готовился Индией, "требует дальнейшего развития", так как он "недостаточен для G7, Европейского Союза и наших членов", передает CNN.

Он рассказал, что обсуждение проекта декларации "было очень трудным", и до сих пор неясно, будет ли сделано итоговое заявление. По его словам, переговоры по декларации продолжаются.

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"Трудность заключается в том, что Россия и Китай отказались вернуть формулировку (с осуждением агрессии России - УНИАН), которую мы использовали на Бали, и мы не можем с этим согласиться", - заявил чиновник, имея в виду прошлогодний саммит G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим масштабное вторжение РФ в Украину.

Как известно, новый саммит G20 пройдет с 7 по 10 сентября в Нью-Дели.

Си Цзиньпина не будет на саммите G20 в Индии - что сообщалось

Как писал УНИАН, то, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии, подтверждает тревожную тенденцию - Пекин закрывается от Запада и его союзников.

По данным Reuters, более 10 представителей западных стран, работающих в Китае, рассказали о растущих трудностях, с которыми они сталкиваются в получении доступа к китайским чиновникам и другим источникам информации. Также отмечалось, что эта тенденция стала заметнее в 2023 году, даже после отмены Китаем жесткого контроля пандемии COVID-19, который сдерживал дипломатическую деятельность.

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